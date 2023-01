Fußball : Saarländer Meyer wird Chefmediziner der Heim-EM

Saarbrücken/Frankfurt Langjähriger DFB-Arzt verantwortet 2024 Versorgung.

(sid) Der Saarbrücker Tim Meyer wird Chefmediziner bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das wurde auf dem medizinischen Symposium der Europäischen Fußball-Union Uefa am Dienstag in Frankfurt bekannt gegeben. „Ich werde für die medizinische Organisation und Versorgung der teilnehmenden Mannschaften und Schiedsrichter verantwortlich sein“, sagte der 55 Jahre alte Sport- und Präventivmediziner von der Universität des Saarlandes. Bereits bei der Frauen-WM 2011 in Deutschland war er in gleicher Funktion tätig gewesen.