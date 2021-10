Nationalmannschaft : Rummenigge zuversichtlich: Flick hat „Ruhe reingekriegt“

Berlin Der frühere Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge blickt zuversichtlich auf das WM-Jahr 2022 mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick.

Im Idealfall löst die DFB-Auswahl das Ticket für die Katar-WM (21. November bis 18. Dezember 2022) bereits in den anstehenden Qualifikationsspielen am Freitag in Hamburg gegen Rumänien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien (beide 20.45 Uhr/RTL). Rummenigge (66) unterstrich die Bedeutung des „guten Starts“ für Flick im September mit drei Siegen in drei Spielen ohne Gegentor. „Damit hat er Ruhe reingekriegt“, betonte Rummenigge: „Damit hat die Mannschaft auch ein Stück Selbstvertrauen zurückbekommen.“