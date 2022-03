Nationalmannschaft : Rüdiger vor 50. Länderspiel - Flick: Er will immer den Sieg

Nationalspieler Antonio Rüdiger steht am Dienstag in Amsterdam vor seinem 50. Länderspiel. Foto: Arne Dedert/dpa

Amsterdam Auf ihn kann Bundestrainer Hansi Flick immer setzen: Antonio Rüdiger. Der Abwehrspieler feiert in der Partie gegen die Niederlande ein Jubiläum.

Der Verteidiger des FC Chelsea hat sich zum Abwehr-Chef der Fußball-Nationalmannschaft entwickelt und steht im WM-Test in den Niederlanden am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) vor seinem 50. Länderspiel. „Was ich sagen kann, ist, dass ich total happy bin, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben“, lobte Bundestrainer Flick den 29-Jährigen vor dessen Jubiläum. „Er will immer den Sieg.“