Nationalmannschaft Rüdiger rühmt Tah: Gibt keinen Besseren in Bundesliga

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bei der Bekanntgabe seines Kaders für die ersten Länderspiele im EM-Jahr am kommenden Samstag in Lyon gegen Frankreich und drei Tage darauf in Frankfurt gegen die Niederlande das Duo Rüdiger/Tah für „erstmal gesetzt in der Innenverteidigung“ erklärt. „Auch verdientermaßen“, wie Nagelsmann hinzufügte.