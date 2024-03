Nationalmannschaft Rollen und Risiko: Nagelsmanns heikler EM-Plan auf Prüfstand

Wer soll vorangehen? Wer ist eher Statist? All diese Aufgaben hat Nagelsmann mit seiner ungewöhnlichen Kaderauswahl schon skizziert. Jetzt kommt binnen weniger Tage mit den Test-Krachern am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande in Frankfurt alles auf den Prüfstand. Weitere sportliche Rückschläge würden die Stimmung bis zum EM-Anpfiff am 14. Juni gegen Schottland maßgeblich drücken - unter Null sozusagen.