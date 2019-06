U21-Sturm-Kollegen : Richter über Waldschmidt: „Überragende Leistung“

Udine U21-Nationalspieler Marco Richter hat die Auftritte seines Team-Kollegen Luca Waldschmidt bei der EM in Italien und San Marino als „überragende Leistung“ gewürdigt.

Den Rekord gönnt Richter seinem Teamkollegen in jedem Fall. „Wir haben von Anfang an gehofft, dass wir so treffen und dass wir dem Team weiterhelfen können“, sagte Richter, der bislang vier EM-Tore erzielt hat. „Wer am Ende oben steht, ist egal. Mich freut es natürlich extrem für den Luca.“ Gegner der deutschen Mannschaft im Finale ist am 30. Juni (20.45 Uhr/ARD) in Udine Spanien.