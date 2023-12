Nationalmannschaft „Radikal wechseln“: DFB-Vize kritisiert Nationalspieler

Unabhängig von seiner Kritik an den Nationalspielern sieht Schaffert aber auch ein Problem des DFB: Als Verband sei man bei der Suche nach einem neuen Trainer nicht mehr in der Lage, mit den Summen mitzuhalten, die im Clubfußball gezahlt werden. „Der nächste Bundestrainer wird nicht mehr das bekommen, was ein Hansi Flick bekommen hat - weil sich der DFB das nicht mehr leisten kann“, sagte Schaffert. „Sie haben doch kaum noch einen Bundesliga-Trainer, der weniger als eine Million verdient. Das ist alles so durch die Decke geknallt, dass man es kaum zurückschrauben kann.“