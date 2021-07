Sponsoring : Qatar Airways: Keine „Verhandlungen oder Gespräche“ mit DFB

Berlin Katars Fluglinie Qatar Airways dementiert vermeintliche „Verhandlungen oder Gespräche“ mit dem Deutschen Fußball-Bund. Eine Erklärung des Verbands liegt bislang nicht vor.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte in der vergangenen Woche über sich vermeintlich anbahnende Gespräche berichtet, der DFB hatte dazu keine Stellungnahme abgegeben. Das Dementi aus Katar „entgegen der Presseberichterstattung“ klingt nun eindeutig: „Qatar Airways zieht es derzeit nicht in Betracht, entsprechende Verhandlungen aufzunehmen.“ Die darauf bezogene Kontaktanfrage des DFB sei „bis zum heutigen Tag unbeantwortet“ geblieben.

Verhandlungen mit Qatar Airways wären in der aktuellen Lage sportpolitisch kompliziert. Das hatten in den vergangenen Tagen sehr kritische Äußerungen aus der Bundespolitik verdeutlicht. „Der DFB schießt sich ins Aus, wenn er sich von Qatar-Airways finanzieren lässt“, hatte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak der „Bild“-Zeitung gesagt.

Das Emirat Katar stand in den vergangenen Monaten erneut wegen der Menschenrechtslage im Land in der Kritik. Auch die deutsche Nationalmannschaft hatte sich während der ersten Qualifikationsphase Ende März an Protesten beteiligt. Die Regierung des Emirats hatte die Vorwürfe immer wieder deutlich zurückgewiesen, Katars Regierungsmitglied Thamer Al Thani verwies im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zuletzt auf „bedeutende Fortschritte“ in dem Land.