EM-Qualifikation Premier-League-Debütant Gruda: „War ein geiles Gefühl“

Nach seinem Debüt in der Premier League will Brajan Gruda mit der U21-Nationalmannschaft das EM-Ticket lösen und nach längerer Verletzungspause wichtige Spielpraxis sammeln. „Ich denke, ich kann die Zeit sehr gut nutzen mit der Mannschaft, dass ich wieder im Training dabei bin und dort Spaß habe. Wenn ich ein paar Minuten bekomme, wird mir das auch guttun“, sagte der 20-Jährige. Gruda strebt einen Kurzeinsatz gegen Bulgarien am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Regensburg an. Mit einem Sieg könnte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes das EM-Ticket lösen.