Nationalmannschaft Podolski: Nie wieder Duo „wie Schweini und Poldi“

Das liege aber auch an den Umständen. „Wir lebten auch zu einer Zeit, wo es unüblich war, wenn da Anfang 20-Jährige beim DFB waren. Das war ja damals nicht der Fall. Heute ist es genau umgekehrt. Heute kriegt man mit 30 gesagt: "Komm, geh' fort, geh' schon in Rente"“, sagte der 38-Jährige, der noch bei Gornik Zabrze in Polen spielt: „Das hat ein bisschen den Hype ausgelöst, dass es eine neue Generation angestoßen hat. Nicht, dass wir den Hype wollten, aber wir haben ihn einfach erzeugt mit unserer ehrlichen Art.“