Vertrag bis 2024 Perfekt! Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer

Im Oktober gehen Nagelsmann und die Nationalmannschaft zunächst auf USA-Tour und messen sich mit Gastgebern der kommenden Weltmeisterschaft. Nach dem Auftakt gegen die USA am 14. Oktober in Hartford spielt Deutschland am 17. Oktober in Philadelphia gegen Mexiko. Am 21. November trifft die deutsche Nationalmannschaft dann im letzten Länderspiel vor Beginn des EM-Jahres in Wien auf Österreich.