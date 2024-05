Nationalmannschaft Pavlovic verrät, wo er EM-Zusage von Nagelsmann bekam

Pavlovic hat eine bemerkenswerte Premierensaison als Profi hinter sich. Noch zu Beginn der Spielzeit lief er für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern auf. Doch dann ging es steil nach oben: Letztlich durfte er 19 Mal für die Profis in der Bundesliga spielen und bekam im Halbfinal-Rückspiel der Champions League in Madrid einen Startelfeinsatz und den Vorzug vor Routinier Leon Goretzka. „Von so etwas habe ich immer geträumt, als ich klein war: Im Bernabéu mit dem FC Bayern gegen Real Madrid zu spielen. Das war Wahnsinn“, sagte Pavlovic.