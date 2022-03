Nationalmannschaft : Nur Siege gegen Israel - Rüdiger vor 50. Einsatz

Sinsheim Wissenwertes zum Länderspiel Deutschland gegen Isreal am Samstag.

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) zum Start ins WM-Jahr in Sinsheim gegen Israel ihr 986. Länderspiel. Bislang gab es 573 Siege, 201 Unentschieden und 211 Niederlagen. 2226 Tore wurden erzielt, 1156 Gegentore kassiert.

Bundestrainer: Hansi Flick hat mit sieben Siegen einen Startrekord als Bundestrainer hingelegt. In den allesamt gewonnenen Partien zum Abschluss der erfolgreichen Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar erzielte die DFB-Auswahl 31 Tore und kassierte zwei. Die erfolgreichsten Torschützen unter Flick sind Timo Werner vom FC Chelsea (5) sowie das Bayern-Duo Leroy Sané und Serge Gnabry (je 4).

Israel: Erst zum fünften Mal tritt das DFB-Team in einem Länderspiel gegen Israel an. Die Bilanz ist makellos: Vier Siege, 12:1 Tore. Das letzte Spiel liegt zehn Jahre zurück. In der Vorbereitung auf die EM 2012 gewann die deutsche Mannschaft in Leipzig mit 2:0. Die Tore erzielten Mario Gomez und André Schürrle. Aus dem aktuellen Kader stand das Bayern-Duo Manuel Neuer und Thomas Müller schon damals auf dem Platz. Flick war seinerzeit Assistent von Joachim Löw.