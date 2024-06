EURO 2024 NRW-Polizei gegen Drohnenangriffe bei Fußball-EM gerüstet

Die Abwehr von Drohnen könne mechanisch oder funktechnisch - also mit Störsender oder mit Fangnetzen - funktionieren. Ein bundesweit abgestimmtes Konzept zur Abwehr sei in NRW entwickelt worden, erklärte der Innenminister. „Die Polizei Nordrhein-Westfalen startet gut vorbereitet in die EM. Das gilt für den Boden wie für die Luft“, sagte Reul. Vom 14. Juni bis 14. Juli finden in Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen 20 der 51 EM-Spiele statt.