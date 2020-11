DFB-Länderspiele : Noch keine Nachnominierungen für Kimmich und Halstenberg

Leipzig Nach der Knieverletzung von Joshua Kimmich und dem Ausfall von Marcel Halstenberg hat Bundestrainer Joachim Löw noch keinen Spieler für den Jahresabschluss der Fußball-Nationalmannschaft nachnominiert.

Wie am Sonntag aus DFB-Kreisen verlautete, werde der Bundestrainer möglicherweise erst am Montag über die neue Personalsituation befinden. Eine Diagnose zur Schwere der Verletzung von Bayern-Profi Kimmich aus dem Spitzenspiel bei Borussia Dortmund stand noch aus.

Leipzigs Halstenberg hatte nach seinen wiederkehrenden Adduktorenproblemen am Samstag für die DFB-Partien in seiner Heimatstadt am Mittwoch gegen Tschechien und am Samstag gegen die Ukraine sowie wiederum drei Tage später in Spanien abgesagt. Unklar war noch, ob der am Samstag bei Paris Saint-Germain verletzt ausgewechselte Thilo Kehrer Löw zur Verfügung stehen wird.