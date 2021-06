U21-Europameister : Niklas Dorsch will irgendwann in Bundesliga spielen

Niklas Dorsch will irgendwann in Bundesliga spielen

Berlin U21-Europameister Niklas Dorsch will sich langfristig für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfehlen und dafür nach Deutschland zurückkehren.

„Ich glaube, dass der sinnvollste Weg über die Bundesliga führt. Deswegen ist es mit Sicherheit auch für mich wieder ein Ziel, in Deutschland zu spielen“, sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler im Interview bei Sky Sport News. Der U21-Kapitän spielt seit der vergangenen Saison für den belgischen Erstligisten KAA Gent, wo er einen Vierjahresvertrag besitzt.

Mit seinem Berater Christian Nerlinger (48) hatte er vor der EM vereinbart, nicht über mögliche Transfers oder interessierte Vereine zu reden. „Das waren die wichtigsten Spiele meiner Karriere, ich wollte im Tunnel bleiben. Jetzt fahre ich erstmal in den Urlaub und da habe ich genügend Zeit, um mich damit zu befassen, wie es weitergeht“, sagte Dorsch, der auf eine Nominierung für die Olympischen Spiele in Tokio hofft: „Für mich ist jedes Spiel im Nationaltrikot was Besonderes. Ich wäre mega froh, wieder dabei sein zu können, ich bin bereit.“