Ex-DFB-Präsident : Niersbach: Löw mit „überragendem Job“ beim WM-Titel 2014

Berlin Der frühere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat die Verdienste von Bundestrainer Joachim Löw beim WM-Triumph 2014 hervorgehoben.

Bei der aktuellen Diskussion um die Zukunft des 60-Jährigen, der nach dem 0:6 in Spanien in der vergangenen Woche schwer in der Kritik steht, habe er „aktuell keinerlei Einblick in die internen Abläufe“, sagte Niersbach der Deutschen Presse-Agentur. „Ich weiß nur, dass er speziell in Brasilien einen überragenden Job gemacht hat mit einer unglaublichen Souveränität.“