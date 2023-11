Fußball-Nationalmannschaft „Nicht in der Opferrolle“: Nagelsmann zur Österreich-Pleite

Julian Nagelsmann war zum Abschied in die bedrohlich lange Länderspielpause eine Sache ganz offensichtlich besonders wichtig. „Ich bin nicht frustriert und auch nicht in der Opferrolle“, sagte der Bundestrainer mehrfach nach der herben 0:2-Pleite in Wien. „Traurig“ sei er, weil Niederlagen der Fußball-Nationalmannschaft gegen Österreich wie auch gegen die Türkei (2:3) drei Tage zuvor besonders wehtun. „Aber nicht in der Opferrolle.“