Nations League Neustart ohne Legenden: Nagelsmann will EM-„Enthusiasmus“

In der Nations League soll im Idealfall nachgeholt werden, was am 5. Juli in Stuttgart nach dem 1:2 durch ein ganz spätes Tor der Spanier in der Verlängerung nicht mehr möglich war. „Es ist ein guter Wettbewerb - und jeder Fußballer hält gerne einen Pokal in Händen“, sagte Füllkrug. Und von Nagelsmann über Kimmich und ter Stegen bis zu Füllkrug erheben im DFB-Tross alle unisono die Spanier zum DFB-Vorbild für den noch jungen UEFA-Wettbewerb.