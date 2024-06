Nationalmannschaft Neuer überwältigt von Fan-Euphorie

Mit so viel Zuneigung hatte Manuel Neuer nicht gerechnet. Und sie gibt ihm Energie für die große EM-Aufgabe. „Der Empfang war Wahnsinn, dass so viele Leute in die kleine Arena gekommen sind und uns bei diesem miesen Wetter so empfangen“, sagte der Torwart vom FC Bayern München nach der euphorischen Fan-Begrüßung am frühen Freitagabend in Herzogenaurach. „Das lässt viel versprechen für die Euphorie bei der Europameisterschaft“, sagte der 38-Jährige.