Nationalmannschaft : Neuer trägt bei WM Kapitänsbinde gegen Diskriminierung

Frankfurt/Main Nationaltorhüter Manuel Neuer wird die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt mit einer speziellen Kapitänsbinde anführen.

Diese ziere „ein Herz in bunten Farben, die für Vielfalt stehen, sowie die Aufschrift 'One Love'“, wie der DFB mitteilte.

Der 36 Jahre alte Neuer wird die Binde auch bei den anstehenden Nations-League-Partien am Freitag in Leipzig gegen Ungarn sowie drei Tage später in England am Oberarm tragen.