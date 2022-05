Nationalmannschaft : Neuer sieht Überlastungsgefahr vor WM

Torwart Manuel Neuer sieht durch die Winter-WM in Katar Gefahren einer Überbelastung. Foto: Federico Gambarini/dpa

Marbella Erstmals findet 2022 eine Fußball-WM mitten in der Saison statt. Vor dem Turnier in Katar wartet auf die Nationalspieler ein extrem dicht getakteter Spielplan. Gut oder schlecht fürs Turnier?

Turnier-Veteran Manuel Neuer sieht im straffen Spielplan der Fußball-Nationalspieler vor der Winter-WM in Katar Gefahren einer Überbelastung. Erstmals wird der Weltmeister mitten in der Saison ermittelt.

Die große Frage, die sich Trainer, Profis und Fitness-Experten stellen, lautet: Sind die Fußballstars bei einem Turnier während der Spielzeit eher körperlich und spielerisch in einer Topverfassung als bei einer Endrunde, die am Ende einer strapaziösen Saison stattfindet? Oder reisen sie wegen des dichten Spielplans eher ausgelaugt zur WM, die am 21. November beginnt?