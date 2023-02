Verletzter Nationaltorhüter : Neuer schließt Rücktritt aus Nationalmannschaft aus

München Manuel Neuer hat einen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft nach dem erneuten WM-Vorrunden-Aus und seinem Unterschenkelbruch vorerst ausgeschlossen. In einem veröffentlichten Interview der „Süddeutschen Zeitung“ sagte der 36-Jährige, er müsse schauen, wie er zurückkommen werde.

„Wenn es so weit ist, dann schaue ich in den Spiegel und sage mir die Wahrheit, so wie immer. Wenn ich nicht performe, werde ich den Posten räumen. Aber rechnen Sie nicht damit!“