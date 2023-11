Nationalmannschaft Neuer oder ter Stegen: „Luxusproblem“ für Nagelsmann

Der erneut überzeugende Neuer hatte den FC Bayern in seinem erst siebten Spiel nach seinem langwierigen Beinbruch beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen in der 88. Minute mit einer zweifachen Parade vor einer Niederlage bewahrt. „Mich freut es riesig, dass er wieder da ist. Dass er es geschafft hat, nach so einer schweren Verletzung wieder zurückzukommen, ist toll. Für ihn, für Bayern, aber auch für die deutsche Nationalmannschaft“, sagte Rangnick und schlussfolgerte: „Ich traue ihm absolut zu, dass er da auch wieder zurückkommt.“