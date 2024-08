Fußball-Nationalmannschaft Neuer DFB-Kapitän: Khedira plädiert für Kimmich

Joshua Kimmich wäre aus Sicht von Ex-Weltmeister Sami Khedira die richtige Wahl als neuer Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft. Nach dem Rücktritt von Ilkay Gündogan muss Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den anstehenden Länderspielen im September einen Nachfolger bestimmen. Nagelsmann gibt heute das Aufgebot für die Nations-League-Partien gegen Ungarn am 7. September in Düsseldorf und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam bekannt.