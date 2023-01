Nationalmannschaft : Netzer zu Völler: „Allein kann er Deutschland nicht retten“

Frankfurt/Main Für Ex-Nationalspieler Günter Netzer ist Rudi Völler als neuer Nationalmannschaftsdirektor „eine sehr gute Wahl“ des Deutschen Fußball-Bundes.

„Alleine kann er das aber nicht herumreißen. Keiner wird so dumm sein, es von ihm zu verlangen. Er allein kann nicht Deutschland retten“, sagte der 78 Jahre alte Europameister von 1972 und Weltmeister von 1974 beim „Ball des Sports“ in Frankfurt. „Die Mannschaft muss an sich arbeiten, der Trainer muss das zusammenbringen und das Umfeld muss stimmen: Dann kann eine gute Vorbereitung auf die EM 2024 in Deutschland zum Erfolg führen, dann kann es vielleicht auch funktionieren.“