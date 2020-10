Nationalspieler stammt aus dem Saarland : Jonas Hector tritt aus Nationalmannschaft zurück

Deutschlands Jonas Hector stoppt den Ball. Szene aus dem Spiel Deutschland - Saudi-Arabien in der BayArena im Jahr 2018. Foto: dpa/Marius Becker

Berlin Jonas Hector ist nach einem Bericht des „Kicker“ aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

Sein Auswahldebüt gab der Abwehrspieler am 14. November 2014 beim 4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar. Insgesamt absolvierte Hector 43 Länderspiele und schoss drei Tore. Letztmals spielte er am 19. November 2019 gegen Nordirland für die Nationalelf.