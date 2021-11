WM-Qualifikation : Nationalmannschaft trainiert am Nachmittag in Wolfsburg

Nationalmannschaft trainiert am Nachmittag in Wolfsburg

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird am Dienstagnachmittag in Wolfsburg trainieren. Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird nach einem positiven Corona-Test doch noch am Dienstagnachmittag (gegen 16.15 Uhr) ein erstes Mannschaftstraining absolvieren.

Die DFB-Auswahl spielt am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. Drei Tage später steht das letzte Länderspiel des Jahres in Eriwan gegen Armenien an. Das WM-Ticket haben Bundestrainer Hansi Flick und seine Mannschaft bereits gelöst.