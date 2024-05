Nationalmannschaft Nagelsmanns Trainerteam verlängert bis WM 2026

„Ich freue mich extrem“, sagte Nagelsmann bei der Präsentation des Kaders für die Heim-EM in diesem Sommer. Dass auch seine Assistenten um Ex-Nationalspieler Sandro Wagner und Standardtrainer Mads Buttgereit an Bord bleiben können, sei für ihn eine „Grundvoraussetzung“ in den eigenen Gesprächen über eine Vertragsverlängerung mit dem Deutschen Fußball-Bund gewesen.