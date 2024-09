Nations League Nagelsmanns Schiedsrichter-Kritik: „Nicht gut gepfiffen“

Insgesamt vier Gelbe Karten hatte Massa gegen das deutsche Team während des Spiels gezeigt. „Generell bin ich nicht so der große Fan von diesem neuen System, dass nur noch ein Spieler mit dem Schiedsrichter reden darf. Manchmal reagiert man mit Emotionen. Das hat gar nichts mit dem Schiedsrichter zu tun, sondern man ärgert sich über eine Situation. Oft finde ich, dass das von den Schiedsrichtern so aufgenommen wird, dass sie immer gemeint sind und man schnell Gelbe Karten bekommt“, so Kimmich. Gerade in der Nations League sei man nach zwei Gelben Karten gesperrt. „Dann kann das schon sehr, sehr weh tun.“