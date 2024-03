Nationalmannschaft Nagelsmanns Erkenntnisse: So wird die Heim-EM zum Spaß-Turnier

Klare Rollen geben Sicherheit: In Krisenlagen sollte jeder wissen, was zu tun ist. Und sich darauf konzentrieren. Mit dieser Einstellung ist Nagelsmann in das EM-Jahr gestartet und hat seinen auserkorenen Turnier-Kandidaten mit persönlichen Rollen einen klaren Plan an die Hand gegeben. Dass diese wie auf Knopfdruck erfolgreich umgesetzt werden, konnte niemand versprechen, nicht mal der Bundestrainer. Doch sie funktionierten - so wie Nagelsmann in der ihm zuletzt so fremd wirkenden Rolle als Bundestrainer.