Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmanns Dreiklang: Mentalität, Konstanz, Kooperation

So euphorisch wie sein Kollege Ronald Koeman war Julian Nagelsmann nicht. „Ein großes Kompliment an Deutschland und Holland für dieses Spiel“, sagte der beeindruckte Bondscoach nach dem packenden 2:2 der Erzrivalen in der Nations League. Nagelsmann drückte seine Zufriedenheit mit dem intensiven Fußball-Abend der Nationalmannschaft in der Johan-Cruyff-Arena dezenter aus. Eines machte der 37-Jährige aber klar: „Wir sind auf einem guten Weg.“