Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmanns Bekenntnis zu ter Stegen: Baumann-Debüt im Tor

Nagelsmann zementierte bei der Bekanntgabe des 23-köpfigen Aufgebotes für die Partien am Freitag kommender Woche in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage darauf in München gegen den schärfsten Gruppen-Rivalen Holland das Torhüter-Ranking. „Marc ist unsere Nummer eins - und das bleibt er auch. Er hat von uns alle Zeit, die er braucht, um wieder gesund zu werden“, verkündete der Bundestrainer am Tag der Deutschen Einheit.