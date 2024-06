Fußball-EM Nagelsmanns Angriffsfrage: Havertz oder Füllkrug gegen Dänen

In der Abwehr ist Julian Nagelsmann bei der Aufstellung für das EM-Achtelfinale gegen Dänemark auch von der Arbeit und vom Urteil der Teamärzte abhängig. Ob Antonio Rüdiger nach seiner Oberschenkelzerrung am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund spielen kann, ist eine medizinische Frage. Im Angriff aber, da hat der Bundestrainer selbst die Wahl. Bei Kai Havertz bleiben oder Niclas Füllkrug bringen? Dem Kopf folgen oder dem Bauchgefühl nachgeben? Die Meinungen gehen auseinander.