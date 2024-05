Nationalmannschaft Nagelsmann verrät seine schönen EM-„Tagträume“

Ein großes Turnier kann jedoch nie von hinten gedacht werden. Und 275 Kilometer entfernt vom Berliner Olympiastadion muss sich Nagelsmann erstmal mit einem Stotterstart in die erste Vorbereitungsphase auf die am 14. Juni in München gegen Schottland beginnende Deutschland-Tour herumschlagen. Beim öffentlichen Training vor 15 000 Fans in Jena am Montagnachmittag konnte er zunächst nur auf 15 von 27 EM-Spielern voll zurückgreifen.