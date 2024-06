Nationalmannschaft Nagelsmann übertönt alle Zweifel: „Können Großes erreichen“

Mit seinem fulminanten Premieren-Tor im Nationaltrikot rettete Pascal Groß den deutschen EM-Spielern die Stimmung am Familien-Wochenende, in das Julian Nagelsmann sie direkt nach der Turnier-Generalprobe mit spätem Happy End entließ. Der Bundestrainer nutzte das Tor in vorletzter Minute zum 2:1 (0:1) gegen Griechenland aber auch für sich, um im doch noch völlig losgelösten Siegjubel der Fans im Borussia-Park alle Zweifel an dem zum Risiko gewordenen Torwart Manuel Neuer und dem lange spannungslosen Auftritt sieben Tage vor dem Eröffnungsspiel in München gegen Schottland zu übertönen.