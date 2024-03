Nationalmannschaft Nagelsmann ruft Motto aus: „Wir kicken“ als EM-Mutmacher

Was Nagelsmann deutlich machte: Von seinem Kurs rückt er jetzt nicht mehr ab. „Wir hatten viel Zeit zu diskutieren, was ist vonnöten. Man bekommt nicht sofort ein Feedback, ob es funktioniert“, beschrieb er die Debatten in seinem Trainerstab. In frühlingshaften Lyon wird er durch die Équipe Tricolore eine Rückmeldung von höchster Fußball-Instanz bekommen.