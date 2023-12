Nationalmannschaft Nagelsmann rechtzeitig zur EM-Auslosung in Hamburg

Julian Nagelsmann ist rechtzeitig zur EM-Auslosung in Hamburg angekommen. Wie der Deutsche Fußball-Bund der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, traf der Bundestrainer nach einer mehrstündigen Autofahrt in der Hansestadt ein. Der 36-Jährige hatte am Vormittag wegen der starken Schneefälle in München nicht wie geplant mit dem Flieger anreisen können.