Nationalmannschaft Nagelsmann ohne Transfer-Sorgen: „Alles gute Entscheidungen“

Julian Nagelsmann befürchtet trotz der anhaltenden Transferspekulationen um Spieler in seinem EM-Kader keine Unruhe bei der Fußball-Nationalmannschaft. „Wenn ich unseren Kader überschaue, sind es alles gute Entscheidungen, die die Jungs treffen können, also der Verbleib bei sehr guten Clubs, die jetzt erfolgreich waren oder der Wechsel zu Clubs, die viel vorhaben“, sagte der Bundestrainer vor dem zweiten Turnierspiel gegen Ungarn in Stuttgart.