Nationalmannschaft Nagelsmann nominiert ersten DFB-Kader im EM-Jahr Mitte März

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen mit Spannung erwarteten ersten DFB-Kader im EM-Jahr am 14. März veröffentlichen. Vier Tage später kommt die Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt zur Vorbereitung auf die Testspiele am Samstag, 23. März, in Lyon gegen Frankreich sowie drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande zusammen, wie aus einem am Sonntag vom Verband veröffentlichten Ablaufplan hervorgeht.