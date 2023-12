Schneechaos in Bayern Nagelsmann mit dem Auto zur EM-Auslosung nach Hamburg

Laut DFB steuerte Nagelsmann den Wagen selbst, seine Co-Trainer Benjamin Glück und Sandro Wagner reisten hingegen nicht mit zu der EM-Zeremonie am Samstag (18.00 Uhr/ZDF/RTL/Magenta TV) Richtung Norden. Einziger Assistent an Nagelsmanns Seite bei der Lose-Show in der Elbphilharmonie sollte demnach Mads Buttgereit sein, der aus Kopenhagen erwartet wurde.