Nationalmannschaft Nagelsmann macht Tür zum EM-Kader fast zu und plant mit Sané

Julian Nagelsmann lässt nach den zwei Testspielsiegen gegen Frankreich und die Niederlande die Tür zum EM-Kader nur noch einen kleinen Spalt auf. „Außer Frage steht: Falls alle gesund bleiben und so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht zehn Spieler tauschen im Sommer. Eigentlich auch nicht fünf, vielleicht ein, zwei - plus Verletzte“, sagte der Bundestrainer nach dem 2:1 gegen Holland in Frankfurt.