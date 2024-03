Nationalmannschaft Nagelsmann lobt Vorbild Kimmich: Auch rechts „sehr wichtig“

Nagelsmann führte als Beleg Kimmichs Jubelpose nach dem 2:0 gegen Frankreich am vergangenen Samstag in Lyon an. „Wenn man ein Bild sehen will, dann schaut man sich noch einmal den Schlusspfiff an, wie Josh da auf dem Feld steht und mit beiden Armen nach vorne gestreckt extrem laut schreit. Wenn man nur dieses Bild sieht, würde man nicht glauben, dass es nur ein Testspiel war. Genau so ist er. Da ist er sehr echt und verstellt sich nicht.“