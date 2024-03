Nationalmannschaft Nagelsmann: Keine großen Änderungen gegen Niederlande

Die Partie gegen die Niederlande ist die letzte Möglichkeit für Nagelsmann, sein Personal vor der EM-Nominierung zu sichten. Seinen 23 Spieler umfassenden Kader für das Heimturnier wird er Ende Mai benennen. Anschließend gibt es vor dem EM-Start am 14. Juni in München gegen Schottland nur noch zwei Test-Länderspiele am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.