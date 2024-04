Nationalmannschaft Nagelsmann hofft auf Schub durch Leverkusener Meisterprofis

Auch die Spitze der Deutschen Fußball Liga schickte Glückwünsche nach Leverkusen. „Mannschaft, Trainerteam, Clubführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Fans haben als echte Einheit Außergewöhnliches geleistet“, hieß es in einer DFL-Mitteilung im Namen der Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel. Beide werden die Meisterschale am 34. Spieltag in der BayArena überreichen.