Nationalmannschaft Nagelsmann gönnt EM-Spielern Wochenende bei den Familien

Erst am Montagmorgen müssen Kapitän Ilkay Gündogan und seine 25 Teamkollegen wieder ins Turnierquartier nach Herzogenaurach kommen, wie er am bestätigte. Dann beginnt in Franken mit einem öffentlichen Training vor 4000 Fans die finale Vorbereitung auf das EM-Eröffnungsspiel am kommenden Freitag in München gegen Schottland. Toni Kroos wollte etwa nochmal nach Madrid zu seiner Familie fliegen, Gündogan nach Barcelona.