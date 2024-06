Nationalmannschaft Nagelsmann fordert von Sané: Trainieren für EM-Chance

Ob Sané eine Startelf-Option für die EM werden kann, ließ der Bundestrainer offen. Momentan deutet sich bestenfalls eine Joker-Rolle für das Heimturnier an. „Die Schambeinproblematik bekommst du so schnell nicht ganz weg. Da müssen wir schon steuern. Er wird sicherlich nicht jedes Spiel 90 Minuten machen können“, sagte Nagelsmann. „Er hat Chancen, in die erste Elf zu rutschen, aber er muss schon trainieren, auch im Mannschaftstraining mitmachen“, forderte Nagelsmann.