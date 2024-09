Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann bittet Vereine um Hilfe: Sonst kein Weltmeister

Bis zu seiner nächsten Nominierung für die Länderspiele am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und drei Tage darauf in München erneut gegen die Niederlande stehen nur drei Bundesliga-Spieltage und die ersten beiden Runden in der Champions League an. In seinem aktuellen Kader hatte der Bundestrainer 18 von 23 Spielern von den fünf deutschen Startern in Europas Königsklasse aus Leverkusen (3), München (3), Dortmund (5), Stuttgart (5) und Leipzig (2) berufen.