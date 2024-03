Nationalmannschaft Nagelsmann: Auch Sané muss sich in DFB-Elf „eingliedern“

Sané hatte beim Länderspiel in Österreich (0:2) nach einer Unbeherrschtheit die Rote Karte gesehen und war von der FIFA für drei Partien gesperrt worden. Er fehlt der DFB-Elf somit noch am Dienstag gegen die Niederlande und im Test gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg, nur elf Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland in München.