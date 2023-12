Schneechaos in Bayern Nagelsmann am Steuer: Per Auto zur EM-Auslosung nach Hamburg

Nachdem der Flug wegen der Schneemassen in Bayern am Samstag gestrichen war, setzt sich der 36-Jährige selbst ans Steuer und trat die Autofahrt über fast 800 Kilometer Richtung Norden an. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Bis zum Beginn der EM-Zeremonie um 18.00 Uhr (ZDF/RTL/Magenta TV) sollte der Bundestrainer in Hamburg eintreffen, hieß es.